Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le double jeu de Longoria avec ce Champion du monde !

Publié le 1 septembre 2021 à 22h10 par A.C.

Steven N’Zonzi a été l’une des pistes des derniers jours de mercato, du côté de l’Olympique de Marseille.

La DNCG n’a pas simplifié la tâche de Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille a eu les mains liées en cette fin de mercato estival, ne pouvant pas vendre sans boucler d’abord une vente. Cela a failli faire sauter le prêt d’Amine Harit, même si plusieurs sources ont annoncé ce mardi qu’une solution a été accordée et qu’il devrait bel et bien rejoindre l’OM. D’autres n’auront vraisemblablement pas cette chance, puisque Steven N’Zonzi a longtemps attendu un signe de Longoria... pour finalement devoir rester à l’AS Roma.

L’OM n’a jamais fait aucune offre pour N’Zonzi