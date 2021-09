Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a refusé une incroyable proposition du Qatar !

Publié le 2 septembre 2021 à 12h45 par B.C.

Bien décidé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG aurait formulé une offre colossale à sa jeune star. Un effort qui ne porterait pas ses fruits jusqu’à maintenant.

Alors que le PSG et le Real Madrid ont échangé ces derniers jours au sujet de Kylian Mbappé, ce dernier est finalement resté chez les Rouge et Bleu . Les dirigeants parisiens ont en effet refusé de laisser partir leur star, et ce malgré sa situation contractuelle au PSG. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi espère toujours prolonger le bail de Kylian Mbappé, courant actuellement jusqu’en juin 2022. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est disposé à offrir un contrat XXL à son joueur qui lui permettrait de dépasser les émoluments de Lionel Messi. Un effort important qui pourrait ne pas suffire.

Un contrat historique refusé par Mbappé ?