Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid veut détruire les plans d’Al-Khelaïfi !

Publié le 2 septembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Tandis que l'avenir de Kylian Mbappé pourrait ne plus s'écrire au Paris Saint-Germain au terme de cette saison 2021/2022, le club parisien voudrait compenser son possible départ au Real Madrid en recrutant Erling Haaland. Problème, le club espagnol est également sur les traces du Norvégien et semble déterminé à l'idée de frapper un grand coup sur le marché des transferts dans un an.

Au terme d’un haletant feuilleton de plusieurs jours, Kylian Mbappé a finalement été conservé par le Paris Saint-Germain cet été malgré sa volonté de rejoindre le Real Madrid et l’intention du club espagnol de le recruter. Ce faisant, l’international français va disputer une cinquième saison dans la capitale française. Celle-ci pourrait bien être sa dernière dans la mesure où son contrat expirera le 30 juin prochain et qu’une prolongation parait inenvisageable à l’heure actuelle tant les relations se sont dégradées entre le joueur et la direction du PSG au cours des dernières semaines. Kylian Mbappé fonce donc tout droit vers un départ libre au Real Madrid en juin 2022, mais Paris a déjà prévu le coup puisque nous vous révélions sur le10sport.com que le club francilien veut tenter de recruter Erling Haaland afin de compenser son départ.

Le Real Madrid veut Erling Haaland en 2022… en plus de Kylian Mbappé !

Associer à Neymar et Leo Messi au buteur norvégien dont la clause libératoire au Borussia Dortmund s’élèvera à 75 M€ serait un très joli coup pour le PSG et la meilleure solution pour oublier Kylian Mbappé. Seulement voilà, le Real Madrid voudrait réduire à néant ces plans parisiens si l’on en croit les informations publiées par MARCA ce jeudi. Le quotidien espagnol évoque dans un premier temps la stratégie des Merengue avec le Français, en expliquant simplement que l’écurie présidée par Florentino Pérez est confiante quant à ses capacités à le faire signer en janvier en vue d’enregistrer son arrivée en 2022. Le club espagnol part donc du principe que l’attaquant de 22 ans résistera aux nouveaux assauts du PSG lors des semaines à venir au sujet d’une prolongation.



Mais dans le même temps, MARCA insiste sur le fait que le Real Madrid voudrait réaliser un énorme coup, « deux pour le prix d’un » comme l’écrit si bien le média espagnol. Et pour cause, Kylian Mbappé arrivant dans le cadre d’un transfert libre (même si une opération de ce type n’est jamais gratuite, prime à la signature oblige), la Casa Blanca voudrait en parallèle enrôler Erling Haaland au cours du même été. Ce faisant, les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu associeraient les deux meilleurs jeunes attaquants d’Europe au sein de leur effectif, ce qui serait clairement un mouvement historique sur le marché des transferts. Et dans cette perspective, MARCA indique que de premiers contacts positifs ont été noués entre le Real Madrid et Erling Haaland, d’autant plus que l’actuel attaquant du Borussia Dortmund se verrait bien revêtir la fameuse tunique blanche du club madrilène.

