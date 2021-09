Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va dégainer une offre historique à Kylian Mbappé !

Publié le 2 septembre 2021 à 13h15 par B.C.

Prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait proposer un énorme pactole à son joueur pour le convaincre de rester dans la capitale française.

Après une fin de mercato agitée, Kylian Mbappé est enfin fixé pour son avenir. L’attaquant français disputera une cinquième saison sous le maillot du PSG, mais la suite de sa carrière est beaucoup plus incertaine. Kylian Mbappé arrive en fin de contrat et souhaiterait plus que jamais rejoindre le Real Madrid, qui n’aura pas à débourser d’indemnité de transfert à l’été 2022. Pour éviter ce scénario-catastrophe, le PSG est disposé à offrir un pactole à son joueur pour le convaincre de prolonger comme vous l’a révélé le10sport.com. Un salaire annuel net de 40M€ est évoqué par plusieurs médias, mais cela ne suffirait toujours pas à Kylian Mbappé.

Une nouvelle offensive à venir du PSG ?