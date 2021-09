Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema relance déjà le feuilleton Mbappé !

Publié le 3 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, Karim Benzema espère voir l'attaquant du PSG rejoindre le Real Madrid prochainement.

La dernière semaine du mercato estival aura été marquée par le feuilleton Mbappé. En effet, le Real Madrid a transmis trois offres différentes pour recruter l'attaquant français. Mais à chaque fois le PSG a repoussé les avances du club merengue. Kylian Mbappé sera donc toujours un joueur du PSG cette saison, mais Karim Benzema attend déjà son compatriote au Real Madrid.

«C’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre»