Mercato - ASSE : Puel a réussi un très joli coup sur le gong !

Publié le 3 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Dans les dernières heures du mercato, l'ASSE a attiré Ignacio Ramirez. Et visiblement, l'attaquant uruguayen est une belle pioche.

Il aura donc fallu attendre la dernière journée du mercato pour voir débarquer une recrue à l'ASSE. Il s'agit de l'attaquant uruguayen Ignacio Ramirez qui débarque sous la forme d'un prêt en provenance de Liverpool FC Montevideo. Méconnu du grand public, il vient renforcer un secteur de jeu très peu fourni chez les Verts. Et d'après l’ancien attaquant uruguayen du Puy, Carlos Acosta, c'est un joli coup.

«Il est très professionnel»