Mercato : En dehors du PSG, quel est le plus joli coup de l'été en L1 ?

Publié le 3 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que le PSG ait crevé l'écran cet été avec son mercato stratosphérique, les autres de Ligue 1 n'ont pas chômé. Mais quel est le plus joli coup en L1 ?

Cet été, le Paris Saint-Germain a clairement dynamité le marché en recrutant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Un recrutement qui a bien évidemment éclipsé le mercato des autres clubs de Ligue 1. Et pourtant, il n'y a pas que le PSG qui s'est renforcé cet été. En effet, bien qu'avec la crise sanitaire, plusieurs formations de l'élite ont été actives, à commencer par l'OM qui a recruté par moins de 12 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Mais quelle est le plus joli coup de l'été en Ligue 1 ?

L'OM hyper actif, Rennes sort le chéquier

Et si l'OM a été le club de Ligue 1 le plus actif, le Stade Rennais a été le plus dépensier avec presque 80M€ investis cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club breton s'est attaché les services de Gaëtan Laborde pour 15M€, mais a également misé sur Lovro Majer ou encore Loïc Badé. Sous l'impulsion de Christophe Galtier, l'OGC Nice s'est également bien renforcé avec les arrivées de Calvin Stengs, Justin Kluivert ou encore Andy Delort. Discret pendant une longue partie du mercato, l'OL a fini fort en recrutant Emerson, Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng. Myron Boadu et Jean Lucas sont quant à eux venus renforcer l'AS Monaco, tandis que Montpellier a attiré Valère Germain.