Mercato - PSG : Vers une issue totalement inattendue dans le feuilleton Mbappé ?

Publié le 3 septembre 2021 à 18h30 par H.G.

Alors que beaucoup d’observateurs imaginent que Kylian Mbappé quittera librement le PSG le 30 juin prochain, le club parisien serait de son côté persuadé du fait qu’il parviendra à le prolonger.

À l’été 2019, Neymar souhaitait quitter le PSG pour effectuer son grand retour au FC Barcelone. Cependant, bloqué par sa direction, l’international brésilien est finalement resté à Paris avant de prolonger son contrat quelques mois plus tard. En serait-il de même avec Kylian Mbappé ? S’il est difficile d’affirmer quoi que ce soit, la première partie du scénario a le mérite d’être déjà écrite après la fin de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, désireux de rejoindre le Real Madrid qui voulait le recruter, l’attaquant de 22 ans a été retenu par sa direction à moins d’un an du terme de son contrat. Une décision venue directement de Doha comme l’a indiqué L’Equipe ce jeudi, le quotidien français expliquant que l’Emir du Qatar ne voulait pas perdre l’opportunité de voir un trio composé de Leo Messi, Neymar et de Kylian Mbappé être aligné sur la ligne offensive du PSG cette saison, quitte à prendre le risque d’un départ libre du Français le 30 juin prochain.

Prolongation en vue pour Kylian Mbappé ?