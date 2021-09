Foot - PSG

PSG - Malaise : Les vérités de Deschamps sur la blessure de Mbappé !

Publié le 3 septembre 2021 à 17h45 par A.D.

Touché à un mollet, Kylian Mbappé a dû quitter le rassemblement des Bleus ce jeudi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Didier Deschamps a donné des précisions sur l'état de santé de son numéro 10.

A la suite d'une accélération face à la Bosnie mercredi, Kylian Mbappé a ressenti une gêne à un mollet. Par précaution, Didier Deschamps l'a fait sortir avant la fin de la rencontre. Et à la suite d'examens réalisés ce jeudi matin, aucune lésion n'aurait été détectée selon L'Equipe et RMC Sport . Mais alors que Kylian Mbappé ressentait toujours des douleurs, et notamment lorsqu'il marchait, le PSG et le staff de l'équipe de France n'ont pas voulu prendre de risque et ont préféré le renvoyer à Paris pour qu'il se soigne. Alors que Kylian Mbappé sera absent pour les deux prochains rendez-vous des Bleus (contre l'Ukraine et la Finlande), Didier Deschamps s'est prononcé sur sa blessure.

«C'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club, au mois de mai»