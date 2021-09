Foot - PSG

PSG - Malaise : La décision finale est prise pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 septembre 2021 à 18h45 par A.D.

Touché à un mollet, Kylian Mbappé devrait quitter le rassemblement des Bleus pour se soigner. Alors qu'ils ne voudraient prendre aucun risque, le PSG et le staff de Didier Deschamps auraient pris la décision ensemble.

Lors de la confrontation entre la France et la Bosnie de ce mercredi soir, Kylian Mbappé a ressenti une gêne à un mollet à la suite d'une accélération. Par précaution, Didier Deschamps a préféré sortir son numéro 10, en attendant les examens médicaux. Alors qu'il a réalisé une IRM ce jeudi matin, Kylian Mbappé n'aurait aucune lésion au mollet, comme l'ont annoncé L'Equipe et RMC Sport ce jeudi après-midi. Toutefois, l'attaquant du PSG ressentirait toujours une douleur dans la zone, et notamment lorsqu'il marche. Ainsi, après concertation, le PSG et le staff de l'équipe de France auraient décidé de laisser rentrer Kylian Mbappé à Paris.

Kylian Mbappé va quitter le groupe France