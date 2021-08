Foot - PSG

Reims - PSG : Des adieux en fanfare pour Kylian Mbappé ?

Publié le 28 août 2021 à 15h53 par Alexis Bernard mis à jour le 28 août 2021 à 15h58

Sur le départ, Kylian Mbappé pourrait profiter du match contre Reims pour faire parler la poudre et répondre à tous ses détracteurs, sur le terrain.

Le marché des transferts a beau être inondé d’informations autour de Kylian Mbappé, il n’en reste pas moins un joueur du PSG. Et notamment pour affronter Reims, ce dimanche, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Sa dernière avec Paris ? Certains le pensent. Notamment les sceptiques qui lui reprochent de vouloir partir et qui le sifflent, depuis plusieurs semaines, à chaque apparition.

Mbappé va faire trembler les filets