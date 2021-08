Foot - PSG

PSG : Navas, Donnarumma... Le vestiaire de Pochettino attend le verdict !

Publié le 22 août 2021 à 7h45 par A.D.

Alors que Gianluigi Donnarumma a rejoint les rangs du PSG, le vestiaire de Mauricio Pochettino se demanderait qui de lui ou de Keylor Navas sera titularisé en Ligue des Champions.

Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma ? Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas ? Qui sera le gardien numéro 1 du PSG cette saison ? Mauricio Pochettino est confronté à un sérieux dilemme. Interrogé dernièrement, le coach du PSG n'a pas su répondre à cette question, préférant jouer la montre. « C'est une décision qu'on doit prendre comme d'autres décisions dans un effectif de 28 joueurs. Il n'y a qu'un seul gardien qui peut débuter chaque match. Les décisions seront prises à chaque fois dans l'intérêt du groupe » , a confié Mauricio Pochettino dans des propos rapportés par L'Equipe .

Donnarumma ou Navas ? Le vestiaire de Pochettino s'interroge