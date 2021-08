Foot - PSG

PSG : Kimpembe analyse la victoire contre Brest !

Publié le 20 août 2021 à 23h12 par La rédaction mis à jour le 20 août 2021 à 23h14

En souffrance défensivement, le PSG a néanmoins fait preuve d'expérience pour gagner son troisième match de championnat. Après la rencontre, Presnel Kimpembe a analysé la victoire parisienne.