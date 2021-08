Foot - PSG

PSG : Sans Messi, Brest va accrocher Paris ?

Publié le 18 août 2021 à 12h05 par La rédaction

Après avoir accroché Lyon et Rennes sur le même score (1-1), Brest reçoit l’ogre PSG (vendredi, 21h). Et il n’est pas impossible que les irréductibles bretons renouvellent l’exploit, Lionel Messi ou pas…

La ferveur qui gagne la Bretagne depuis une semaine est hors du commun. Et ce n’est pas la nouvelle équipe de Michel Der Zakarian, pourtant à l’origine de deux bons matchs nuls face aux clients lyonnais puis rennais, qui suscite l’engouement du peuple breton mais bien la possible venue de la star argentine, Lionel Messi. Si les chances de voir le sextuple Ballon d’Or sur le terrain ce vendredi sont très minces, les spectateurs se sont arraché les billets pour cette rencontre. L’effet Messi est là, même quand il ne joue pas…

Un vrai coup à faire !