Foot - PSG

PSG : La mise au point de Pochettino sur le duel Navas-Donnarumma !

Publié le 21 août 2021 à 10h45 par T.M.

Du côté du PSG, ce n’est toujours pas clair sur le duel entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Et ne comptez pas sur Mauricio Pochettino pour apporter des précisions.

En allant chercher Keylor Navas au Real Madrid, le PSG avait résolu ses problèmes gardiens. Alors que tout marchait bien avec le Costaricien et Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma est passé par là. Libre, l’Italien a été recruté par Leonardo, ce qui relance ainsi la hiérarchie des portiers au PSG. En effet, Donnarumma débarque avec un certain statut lui qui vient de remporter l’Euro et le titre de meilleur joueur du tournoi. Qui sera alors numéro 1 et numéro 2 ? Pour le moment, rien n’est figé à en croire les propos de Mauricio Pochettino.

« Les décisions seront prises à chaque fois dans l'intérêt du groupe »