Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 septembre 2021 à 16h45 par A.D.

Touché au mollet ce mercredi soir face à la Bosnie, Kylian Mbappé a passé des examens ce jeudi matin pour être fixé quant à sa blessure. Alors qu'elle n'aurait aucune lésion, mais ressentirait toujours des douleurs, la star du PSG devrait être du déplacement en Ukraine avec les Bleus de Didier Deschamps, à moins que le PSG ne mette son veto.

Titulaire face à la Bosnie ce mercredi soir, Kylian Mbappé a dû sortir du terrain prématurément. Victime d'une gêne à un mollet, l'attaquant du PSG pourrait ne pas poursuivre la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Si lors des examens passés ce jeudi matin, il n'y aurait rien à signaler, Kylian Mbappé ressentirait tout de même des douleurs.

Pas de lésion pour Kylian Mbappé, mais...