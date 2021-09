Foot - PSG

PSG : Ilaix Moriba donne déjà rendez-vous à Lionel Messi en Ligue des champions !

Publié le 1 septembre 2021 à 17h55 par La rédaction

Alors qu’ils ont tous deux quitté le FC Barcelone pour le PSG et le RB Leipzig, Lionel Messi et Ilaix Moriba se retrouveront adversaires lors des phases de poules de la Ligue des champions. L’occasion pour la recrue du club allemand de donner rendez-vous au sextuple Ballon d’or.