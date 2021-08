Foot - PSG

PSG : Messi, Mbappé, Neymar... Marquinhos s'enflamme après Reims !

Publié le 29 août 2021 à 23h07 par La rédaction

A l’issue de la victoire du PSG à Reims, Marquinhos est revenu sur la performance de son équipe ainsi que du trio d’attaque parisien.