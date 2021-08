Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma s'impatiente déjà !

Publié le 25 août 2021 à 1h45 par A.C.

Arrivé cet été, Gianluigi Donnarumma est à la lutte avec Keylor Navas pour une place de titulaire au Paris Saint-Germain.

Certains diront que c’est un cadeau empoisonné. En fin de contrat au Milan AC et élu meilleur joueur du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma a débarqué au Paris Saint-Germain pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Pourtant, Mauricio Pochettino peut déjà compter sur un gardien de but de très haut niveau avec Keylor Navas, l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière ! A peine arrivé à Paris, Donnarumma a assuré que la concurrence sera saine avec le Costaricien et accepté de s’asseoir sur le banc face au à Brest le 20 aout dernier (2-4). Mais cette situation pourra-t-elle durer encore longtemps ?

Donnarumma veut jouer à Reims