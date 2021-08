Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas agacé par l’arrivée de Donnarumma ?

Publié le 24 août 2021 à 1h45 par A.C.

Titulaire indiscutable la saison dernière, Kaylor Navas a vu Gianluigi Donnarumma débarquer au Paris Saint-Germain cet été.

C’est un énorme coup réalisé par Leonardo. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération et élu meilleur joueur de l’Euro 2020, Gianluigi Donnarumma a rejoint le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat avec le Milan AC. Or, plusieurs observateurs assurent que c’est un cadeau empoisonné pour Mauricio Pochettino, qui se retrouve désormais avec deux gardiens de très haut niveau et un Keylor Navas qui a été l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison passée, surtout en Ligue des Champions.

Navas n’apprécie pas vraiment l’arrivée de Donnarumma