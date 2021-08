Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du PSG rebat les cartes pour Kamara !

Publié le 23 août 2021 à 23h30 par A.C.

A moins d’un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille... mais il ne semble pas crouler sous les offres.

Restera ? Ne restera pas ? A moins d’un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara ne semble pas vouloir prolonger et désormais, un départ de l'Olympique de Marseille semble de plus en plus probable. L’Équipe a annoncé que des offres seraient arrivées sur le bureau de Pablo Longoria, mais elles ne seraient pas à la hauteur des 20M€ demandés. En attendant, l’OM aurait déjà son remplaçant, puisqu’en Italie on assure que la Lazio pousserait Gonzalo Escalante dans les bras de Jorge Sampaoli, notamment pour pouvoir recruter Lucas Torreira.

La piste milanaise totalement enterrée