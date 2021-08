Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour Andy Delort !

Publié le 23 août 2021 à 23h10 par A.M.

Interrogé sur le mercato de Montpellier, Bruno Carotti, le directeur sportif du MHSC, confirme qu'il pourrait y avoir des départs alors que l'avenir d'Andy Delort semble toujours aussi flou.

En quête d'un avant-centre, l'OM multiplie les pistes et s'intéresse notamment à Andy Delort. Buteur contre Lorient dimanche (3-1), l'international algérien a probablement disputé son dernier match à La Mosson comme son émotion à l'issue de la rencontre peut le laisser penser. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OGC Nice est également dans le coup pour Andy Delort et serait très intéressé par un transfert chez les Aiglons comme l'a confirmé L'Equipe . Interrogé sur le mercato du MHSC, Bruno Carotti confirme qu'il faut s'attendre à des départs.

Montpellier s'attend à des départs