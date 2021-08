Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara réserve une grande surprise pour son avenir !

Publié le 19 août 2021 à 14h10 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis le début de l’été, Boubacar Kamara ne trouve pas de point de chute. S’il doit rester, le joueur formé à l’OM pourrait prolonger son contrat d’un an afin de ne pas partir libre.

A Marseille, depuis de l’été, les recrues arrivent en pagaille et à tous les postes. Mais au niveau des ventes, c’est beaucoup plus discret. Hormis la très petite vente d’Hiroki Sakai au Japon, Pablo Longoria n’a pas vu les caisses se remplir. Pourtant, elles en auraient bien besoin. A ce jour, la plus grosse valeur marchande du club reste Boubacar Kamara. Mais pour le moment, le milieu français est toujours olympien, en dépit de l’intérêt manifesté par le FC Séville ou encore Newcastle.

S’il ne part pas, Kamara pourrait prolonger d’un an