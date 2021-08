Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino fait une annonce pour Juan Bernat !

Publié le 28 août 2021 à 15h20 par La rédaction

Alors qu’il n’a pas joué un match depuis près d’un an, Juan Bernat serait proche du retour. Mauricio Pochettino a été rassurant sur son état de santé.