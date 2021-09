Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo dézingue Neymar !

Publié le 1 septembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Visiblement choqué de la condition physique de Neymar depuis son retour à la compétition avec le PSG, Daniel Riolo n’a pas manqué de tacler sèchement l’attaquant brésilien.

Titularisé par Mauricio Pochettino dimanche soir lors du succès du PSG sur la pelouse de Reims en championnat (2-0), Neymar faisait donc son grand retour à la compétition cette saison. Et alors que certains observateurs n’ont pas manqué de faire remarquer une supposée prise de poids chez l’international brésilien, Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet, et le chroniqueur de l’ After Foot sur RMC Sport a dézingué le numéro 10 du PSG sur son hygiène de vie.

« C’est scandaleux »