Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 septembre 2021 à 15h15 par La rédaction

Touché au mollet lors de la rencontre face à la Bosnie ce mercredi, Kylian Mbappé devrait pouvoir tenir sa place pour la suite du rassemblement national.

Quelques semaines après son élimination en huitième de finale de l’Euro, l’équipe de France affrontait la Bosnie ce mercredi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. A Strasbourg, les hommes de Didier Deschamps n’ont pas réussi à empocher la victoire et ont arraché le point du match nul (1-1). Une soirée compliquée aussi pour Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a réalisé une performance moyenne et est même sorti en toute fin de rencontre après avoir ressenti une gêne au mollet.

Rien de très grave pour Mbappé