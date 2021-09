Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Angel Di Maria fracasse Jorge Sampaoli !

Publié le 2 septembre 2021 à 10h45 par La rédaction

Sélectionneur de l’Argentine pour la Coupe du Monde 2018, l'actuel entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli n’a pas forcément laissé un bon souvenir à Angel Di Maria, et le joueur du PSG tacle son ancien mentor.

L’Argentine à la Coupe du monde 2018 a fait l'objet d'une grosse déception. Éliminés en 8e de finales par l'équipe de France, après être sortis de la phase de poules de justesse, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas été à la hauteur des attentes placées en eux. L'entraîneur de l'OM, réputé pour avoir un caractère bien trempé, applique des méthodes bien particulières qui ne semblent pas être du goût de tout le monde. Et Angel Di Maria peut en témoigner...

Di Maria fracasse Sampaoli