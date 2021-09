Foot - PSG

PSG - Malaise : Ça se précise pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 septembre 2021 à 17h15 par A.D.

Touché à un mollet face à la Bosnie ce mercredi soir, Kylian Mbappé n'aurait pas de lésion, mais ressentirait toujours une douleur lorsqu'il marche. Alors qu'elle voudrait qu'aucun risque soit pris, la direction du PSG discuterait actuellement avec le staff des Bleus pour décider ensemble si Kylian Mbappé peut rester ou non avec le groupe France.

L'équipe de France a perdu beaucoup ce mercredi soir : deux points face à la Bosnie, Jules Kounde, qui a écopé d'un carton rouge, et Kylian Mbappé sorti sur blessure. Touché à un mollet, l'attaquant du PSG aurait passé des examens ce jeudi matin. Et l'IRM n'aurait pas révélé la moindre lésion. Toutefois, Kylian Mbappé ressentirait toujours des douleurs dans cette zone selon L'Equipe . Ainsi, le PSG et le staff des Bleus devrait décider ce jeudi s'il peut continuer avec le groupe France ou non.

Le staff de Deschamps et le PSG en pleine discussion pour Mbappé ?