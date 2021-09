Foot - PSG

OM/PSG - Clash : Di Maria s’en prend clairement à… Sampaoli !

Publié le 3 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur Jorge Sampaoli qui l'a côtoyé avec la sélection argentine, Angel Di Maria dresse un portrait peu reluisant de l'entraîneur de l'OM.

Réputé comme le disciple de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli est arrivé sur le banc de l'OM au mois de mars afin de remplacer André Villas-Boas. Le technicien argentin, qui n'a connu qu'une courte expérience en Europe, au Séville FC, est en revanche très réputé en Amérique du Sud, notamment pour son travail avec les clubs brésiliens de Santos et de l'Atlético Mineiro. Cependant, son passage sur le banc de l'Albiceleste ne rester pas comme un grand souvenir comme le souligne Angel Di Maria.

«C'est une personne très étrange»