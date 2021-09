Foot - PSG

PSG : Di Maria déclare sa flamme à Neymar !

Publié le 2 septembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Lors d’un entretien accordé à TyC Sports, Angel Di Maria s’est exprimé sur la personnalité très « brésilienne » de son coéquipier du PSG, Neymar.

Avec Lionel Messi en plus, le PSG se présente désormais avec l’attaque la plus talentueuse d’Europe. Surtout que Paris est parvenu à conserver Kylian Mbappé, longtemps annoncé du côté du Real Madrid. Si les trois noms qui reviennent sans arrêt sont ceux de Messi, Neymar et Mbappé, un joueur est souvent oublié : Angel Di Maria. Étincelant avec le PSG depuis son arrivée dans le club de la capitale, l’international argentin compte bien garder sa place de titulaire cette saison. Sa bonne entente avec Neymar pourrait être l’un des arguments.

« C'est un phénomène, une personne exceptionnelle »