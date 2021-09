Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Bernat lâche ses vérités !

Publié le 3 septembre 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que Juan Bernat n’a pas encore effectué son retour à la compétition, l’entourage de l’international espagnol a apporté sa version au sujet du temps qu’il lui faut pour être de retour.

Une fois de plus, Leonardo a enregistré l’arrivée d’un renfort dans les derniers instants du mercato. Cet été, ce fut le cas de Nuno Mendes, arrivé dans le cadre d’un prêt payant de 4 M€ assorti d’une option d’achat fixée à 40 M€. Et le PSG n’a pas choisi de recruter un nouveau arrière gauche par hasard ! En effet, les performances de Layvin Kurzawa à ce poste sont décevantes, Abdou Diallo ne fait que dépanner à ce poste, lui qui est un défenseur centrale de formation, tandis que Juan Bernat est sur la touche depuis près d’un an.

Juan Bernat sera bien de retour en septembre