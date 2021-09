Foot - PSG

PSG - Malaise : La déclaration fracassante de Kehrer sur son passage à vide !

Publié le 3 septembre 2021 à 0h15 par La rédaction

En grande difficulté la saison dernière, Thilo Kehrer semble avoir retrouvé la plénitude de ses capacités. L’international allemand est revenu sur sa période difficile.

Depuis son arrivée au PSG en 2018, Thilo Kehrer ne vit pas que des bons moments. Si l’international allemand peut se targuer d’avoir remporté beaucoup de titres, ses performances sont moins encourageantes. Trimballé entre l’axe et le couloir droit de la défense, Kehrer ne s’est jamais imposé, il ne figure que comme une solution de secours. L’an dernier, l’ancien joueur de Schalke 04 a connu un énorme passage à vide, enchaînant les contres-performances et les boulettes. Mais depuis le début de saison, Thilo Kehrer profite de l'absence de Sergio Ramos et semble retrouver ses moyens.

« Je me suis complètement effondré, physiquement et mentalement »