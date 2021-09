Foot - PSG

PSG : L’improbable révélation de Di Maria sur Messi !

Publié le 2 septembre 2021 à 20h15 par La rédaction

Le PSG a réussi à réunir deux des meilleurs joueurs argentins de leur époque. Entre Di Maria et Messi il existe une vraie complicité comme l'explique l'ancien joueur du Real Madrid.

Angel Di Maria et Lionel Messi ont une trajectoire commune. Ils ont à peu près le même âge (34 ans pour Messi, 33 ans pour Di Maria), viennent tous les deux de Rosario et se sont révélés très jeune respectivement au FC Barcelone et au Benfica Lisbonne. Ensemble ils ont connu les succès internationaux (Victoire aux JO en 2008 puis à la Copa America en 2021) comme les échecs (élimination en 1/8e de la Coupe du Monde 2018).

Di Maria le Spaghetti, Messi le Nain