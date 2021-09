Foot - PSG

PSG : Joshua Kimmich envoie un énorme message au PSG !

Publié le 2 septembre 2021 à 10h50 par La rédaction mis à jour le 2 septembre 2021 à 10h53

Avant le début de cette campagne de Ligue des Champions, Joshua Kimmich a envoyé un message au PSG qu’il souhaite affronter une nouvelle fois.