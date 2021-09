Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien envisagé deux gros coups en Ligue 1 !

Publié le 3 septembre 2021 à 12h45 par B.C.

Avec onze renforts au total (dont Pedro Ruiz Delgado, prêté dans la foulée), l’Olympique de Marseille s’est montré particulièrement actif dans ce mercato. Cependant, Pablo Longoria n’a pas rempli tous ses objectifs. Le président phocéen souhaitait notamment un renfort supplémentaire en attaque, et songeait à deux joueurs de Ligue 1.

Avec Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit, l’OM a incontestablement été l’un des acteurs majeurs du dernier mercato estival. Comme promis, Pablo Longoria s’est montré très actif pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, mais tous les objectifs n’ont pas été remplis pour autant. Alors qu’Arkadiusz Milik est blessé à un genou depuis le 23 mai dernier et que Dario Benedetto a pris le chemin d’Elche pour un prêt, l’OM souhaitait notamment s’attacher les services d’un nouvel attaquant, et Pablo Longoria avait déjà fixé ses priorités.

Longoria voulait un attaquant, Delort et Laborde visés