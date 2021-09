Foot - OM

OM - Malaise : Nouvelle révélation inquiétante sur Arkadiusz Milik !

Publié le 3 septembre 2021 à 8h45 par B.C.

Touché genou en fin de saison dernière, Arkadiusz Milik n’est plus apparu sur un terrain depuis le 23 mai dernier. Alors que l’OM espère rapidement récupérer son buteur polonais, Jorge Sampaoli pourrait être contraint d’attendre encore plusieurs semaines.

Arrivé en janvier à l’OM, Arkadiusz Milik s’est rapidement adapté à son nouveau club. Avec 9 buts en 15 apparitions, l’attaquant polonais a permis à l’écurie phocéenne de se relancer en Ligue 1 et d’arracher son billet pour la Ligue Europa. Mais depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille doit faire sans sa recrue hivernale, victime d’une blessure à un genou face à Metz en mai dernier, privant Milik de l’Euro. Le 6 août dernier, Jorge Sampaoli évoquait un rétablissement « plus long que prévu » pour le numéro 9 de l’OM, qui devait faire son retour dans le groupe « dans un mois et demi. » Cependant, Arkadiusz Milik risque d’être sur la touche pour quelques semaines supplémentaires.

Un mois d’absence supplémentaire pour Milik