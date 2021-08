Foot - OM

OM - Clash : Le très beau geste de Longoria après les incidents à Nice !

Publié le 29 août 2021 à 4h15 par A.M.

Furieux dimanche lors des incidents à l'Allianz Riviera, Pablo Longoria se serait accroché en tribunes avec José Cobos. Mais il l'aurait appelé pour présenter ses excuses.

Après les évènements qui ont émaillé la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM, Pablo Longoria avait fait son mea culpa : « Je suis une personne tendue en tribune. C'est vrai. Je suis le premier à me mettre en colère contre moi-même, contre mon équipe. Mais j'ai une éthique. Je n'ai jamais insulté et jamais parlé des joueurs de l'équipe adverse. Je suis sur cette ligne depuis que je suis dans le football. L'insulte n'a pas sa place dans une tribune présidentielle . » Et visiblement, en coulisses, le président de l'OM a également fait un beau geste.

Longoria a appelé Cobos