OM - Clash : Une altercation en tribunes avec Rivère ? La réponse de Longoria !

Publié le 24 août 2021 à 9h30 par T.M.

Entre l’OGC Nice et l’OM, cela n’a pas seulement été chaud sur le terrain. En tribunes, le ton est également monté entre Jean-Pierre Rivère et Pablo Longoria.

Lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, la tension était partout. A la fois sur le terrain où cela a chauffé entre supporters, joueurs et staffs techniques, mais également en tribunes. En effet, dès que le match a dégénéré, le ton est monté entre les deux camps présents dans les travées de l’Allianz Riviera, surtout entre les deux présidents, à savoir Jean-Pierre Rivère et Pablo Longoria. Toutefois, ce mardi, pour La Provence , le président de l’OM l’assure, il n’y a rien eu de déplacé.

« On ne s’est pas attrapé avec le président »