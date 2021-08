Foot - OM

OM - Polémique : Christophe Galtier prend la défense... de l'OM !

Publié le 27 août 2021 à 7h00 par La rédaction

Le match Nice - OM de ce dimanche a été émaillé de plusieurs incidents, parmi lesquels un coup donné par un membre du staff de l'OM à un supporter niçois

La 3e journée de Ligue 1 s'est achevée sur le duel entre l'OGC Nice et l'OM. Les Aiglons menaient 1-0 lorsqu'un supporter de Nice lance une bouteille sur Dimitri Payet. L'international français répond en renvoyant le projectile, ce qui provoque la colère et l'envahissement de la pelouse par des Niçois. Dans la cohue, une bagarre éclate. Un membre du staff de l'OM, Pablo Fernandez, assomme un Niçois.

Galtier comprend le geste de l'adjoint de Sampaoli