OM - Polémique : L’incroyable proposition d’Aulas après les incidents à Nice !

Publié le 27 août 2021 à 4h30 par A.M.

Invité à commenter les incidents qui ont émaillé la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM, Jean-Michel Aulas réclame des sanctions exemplaires.

Dimanche soir, le match opposant l'OGC Nice à l'OM a viré au cauchemar avec l'envahissement de la pelouse et une bagarre générale. Des premières sanctions à titre conservatoire ont été prononcées par la Commission de discipline de la LFP, mais Jean-Michel Aulas réclame une fermeté inédite en retirant des points aux deux clubs.

«La seule sanction possible est la pénalité de points»