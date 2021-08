Foot - OM

OM - Clash : La mise au point de l’OM sur l’altercation entre Longoria et Rivère !

Publié le 24 août 2021 à 14h30 par T.M.

En plus des échauffourées sur le terrain, cela a également chauffé dans les tribunes lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM. Alors que le ton est notamment monté entre Pablo Longoria et Jean-Pierre Rivère, Jacques Cardoze s’est expliqué sur le sujet.

Lors du match entre l’OGC Nice et l’OM, il y avait de la tension partout. Alors que cela a dégénéré sur le terrain entre supporters, joueurs et staffs techniques, il y a également eu de l’animation dans la tribune présidentielle. En effet, entre Pablo Longoria et Jean-Pierre Rivère, cela a également failli déraper. D’ailleurs, à ce sujet, le président des Aiglons expliquait ce lundi sur RMC : « Au moment du jet sur Dimitri Payet, qui est évidemment déplorable, il y a eu une réaction extrêmement virulente des dirigeants marseillais, qui étaient derrière nous. Je n'ai même pas vu ce qu'il s'est passé sur le terrain pendant 3 ou 4 minutes. C'est vite monté dans les tours, très haut et c'est parti très loin. J'avais ma femme à côté et mes deux enfants, qui sont petits. Quand je vois le président de l'OM qui était à deux doigts de faire des actes à ne pas faire par rapport à ma femme. Je lui ai dit : 'Pablo, tu es complètement fou, il te prend quoi'. Et il m'a répondu : 'ta femme m'a posé la main sur le bras'. C'est parti en vrille ».

« A aucun moment, Pablo Longoria n'a eu de mots déplacés à l'égard de quiconque »