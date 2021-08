Foot - OM

OM - Clash : Sampaoli se fait fracasser après les incidents à Nice !

Publié le 24 août 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que les incidents à Nice ne cessent d'être commentés, Jorge Sampaoli est notamment pointé du doigt pour son comportement.

« Inacceptable ». C'est avec ce message publié sur son compte Instagram que Jorge Sampaoli a réagi aux incidents survenus à l'Allianz Riviera dimanche soir lors du match entre l'OGC Nice et l'OM. Cependant, Nabil Djellit rappelle que le technicien argentin n'a pas été exempt de tout reproche lors de cette échauffourée. Le journaliste de France Football pointe notamment du doigt le comportement de Jorge Sampaoli, tout en fustigeant les supporters niçois.

«C’est franchement n’importe quoi l’attitude du technicien argentin»