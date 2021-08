Foot - OM

OM - Polémique : Le coup de gueule de Pierre Ménès après les débordements à Nice !

Publié le 23 août 2021 à 13h10 par La rédaction

Après les graves incidents survenus à Nice lors du match contre l'OM, Pierre Ménès souhaite que la situation serve d’exemple et que le résultat du match soit changé.

Les images n’étaient vraiment pas belles à voir sur le pelouse de l’Allianz Riviera dimanche soir, à l'occasion du match entre l'OGC Nice et l'OM. Répondant au jet de projectiles dont il était la cible, Dimitri Payet a répliqué en les lançant vers la tribune de supporter niçois. Ces derniers ont réussi à atteindre la pelouse malgré les forces de sécurité. Des bagarres ont ensuite eu lieu sur le terrain mêlant joueurs, agents de sécurité et supporters azuréens. Le match fut interrompu pendant plus d’une heure et demie avec comme issue, une victoire pour l’OGC Nice. Un scandale selon Pierre Ménès.

Pierre Ménès veut que l’OM sorte vainqueur du match