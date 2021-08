Foot - OM

OM - Clash : Après les incidents à Nice, Sampaoli reçoit un avertissement !

Publié le 28 août 2021 à 4h45 par A.M.

Dimanche soir lors des incidents opposant les Niçois et les Marseillais, Jorge Sampaoli a perdu ses nerfs. Un comportement dangereux comme le souligne Lionel Charbonnier.

Quelques jours après les incidents qui ont émaillé le match opposant l'OGC Nice à l'OM, Jorge Sampaoli a fait une sorte de mea culpa en conférence de presse : « On a des enfants, je n'aime pas qu'ils voient ce spectacle. Je demande à nos supporters de ne pas se venger. L’arbitre nous a dit qu'il n'y avait aucune garantie de sécurité pour reprendre le match, mais il a eu des pressions pour que ce match continue. C'est donc une décision seulement politique qui n'a rien à avoir avec le football ». Malgré tout, le comportement de l'entraîneur de l'OM a énervé de nombreux observateurs dont Lionel Charbonnier.

«Son attitude est très dangereuse»