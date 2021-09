Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce proche de Nuno Mendes s’enflamme pour son arrivée au PSG !

Publié le 3 septembre 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors qu’il a été recruté à la toute fin du mercato estival par le PSG, Nuno Mendes est un bel exemple de la marche à suivre au Portugal selon son ex-coéquipier au Sporting Lisbonne Tiago Tomás.

Il était attendu depuis le début du mercato estival, mais le renfort tant espéré par Leonardo au poste de latéral gauche ne fut pas Theo Hernandez, un temps annoncé dans le viseur du directeur sportif du PSG, mais Nuno Mendes. Le latéral gauche du Sporting Lisbonne a été prêté pour l’intégralité de la saison avec option d’achat. Heureux de se lancer un nouveau challenge du haut de ses 19 ans et de ses deux saisons en tant que professionnel, Nuno Mendes a avoué avoir un pincement au coeur suite à son départ de son club formateur.

« C'est bon pour le football portugais ce pari qui est fait »