Mercato - PSG : Le gros aveu de ce coup de dernière minute de Leonardo !

Publié le 2 septembre 2021 à 20h45 par Th.B.

Arrivé en prêt dans les derniers instants du mercato estival avec option d’achat, Nuno Mendes (19 ans) a fait ses adieux aux supporters du Sporting Lisbonne le coeur plutôt avant d’entamer sa nouvelle aventure au PSG.

En quête d’un latéral gauche pendant l’intégralité du mercato estival qui a fermé ses portes mardi soir, Leonardo a finalement pu remplir son objectif grâce au recrutement de Nuno Mendes. Le jeune international portugais de 19 ans a été prêté avec option d’achat par le Sporting Lisbonne et viendra rapidement s’imposer au PSG selon Luis Cristovao, journaliste d’Eleven Sports. Alors qu’il vient de tourner une grande page de sa jeune carrière en quittant le Sporting, son club formateur, Mendes a envoyé un message fort à ses désormais ex-supporters.

« Je suis parti, mais je porterai toujours le Sporting dans mon cœur »