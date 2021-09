Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a vu juste pour cette recrue estivale !

Publié le 2 septembre 2021 à 1h45 par Th.B.

Bien que Juan Bernat ait emballé les supporters parisiens et le staff technique du PSG avant sa blessure la saison passée, le latéral espagnol devrait rapidement céder sa place à la nouvelle recrue Nuno Mendes selon le journaliste Luis Cristovao.

Alors que Leonardo aurait, avant le début du mercato estival, fait du recrutement de latéraux à droite et à gauche ainsi qu’un milieu de terrain central ses priorités, le directeur sportif du PSG est parvenu à remplir tous ses objectifs à la toute fin du mercato, en atteste le recrutement de Nuno Mendes, jeune arrière latéral de 19 ans qui a été prêté par le Sporting Lisbonne avec une option d’achat. Et il se pourrait bien que l’international portugais s’adapte parfaitement au système de Mauricio Pochettino, au point de rapidement devenir titulaire.

Mendes appelé à prendre la place de Bernat !