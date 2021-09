Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarabia sort du silence après son départ !

Publié le 1 septembre 2021 à 20h45 par La rédaction

Après la confirmation de son prêt au Sporting Club Portugal en provenance du PSG, Pablo Sarabia a posté un message sur ses réseaux sociaux en exprimant sa joie de rejoindre le club lisboète.

Au cœur d’un mercato flamboyant réalisé par le PSG, plusieurs joueurs étaient annoncés sur le départ. C’est le cas de Pablo Sarabia. Remplaçant de luxe dans l’effectif de Mauricio Pochettino, l’international espagnol voyait sa place s’assombrir en raison de l’arrivée de Lionel Messi qui apporte une solution luxueuse de plus pour le PSG. Dans le cadre d’un prêt, Pablo Sarabia a été prêté au Sporting Club Portugal, pendant que Nuno Mendes a fait le chemin inverse.

« Très heureux d'arriver au Sporting CP. Hâte de m'habiller en vert et blanc »

Officialisé ce mercredi dans la nuit, Pablo Sarabia a posté un message sur ses réseaux sociaux pour fêter son arrivée au Portugal : « Très heureux d'arriver au Sporting CP. Hâte de m'habiller en vert et blanc ». Après la Liga et la Ligue 1, Pablo Sarabia va découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat. De quoi remettre un peu de piment dans la carrière du joueur de 29 ans.