Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette vente à 25M€ se livre sur son départ agité…

Publié le 2 septembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Le FC Barcelone a témoigné du départ de l’une des plus grandes promesses de La Masia en la personne d’Ilaix Moriba qui s’en est allé du côté de Leipzig après avoir semble-t-il refusé plusieurs offres de prolongation de contrat du FC Barcelone. De quoi lui attirer les foudres des socios. Le principal intéressé s’est ouvert sur le sujet.

« Je n'aime pas trop parler de lui. J'ai donné mon avis et c'est maintenant une affaire du joueur, de son entourage et du club. Les clubs qui le veulent doivent payer l'argent que notre club demande ». Voici la déclaration que Ronald Koeman a fait passer en conférence de presse ces derniers jours, juste avant la clôture du mercato estival alors que l’avenir d’llaix Moriba n’était pas encore réglé. Entre Tottenham et le RB Leipzig, le milieu de terrain guinéen a finalement tranché pour le club allemand. Alors que son contrat courrait jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone, Moriba a refusé de le prolonger, de quoi lui valoir des critiques virulentes de ses désormais ex-supporters. Lors de sa conférence de presse présentation à Leipzig, Ilaix Moriba a vidé son sac.

« C'était assez difficile pour moi de quitter Barcelone car j'y étais depuis de nombreuses années, toute ma vie »