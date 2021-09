Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse vente est toujours possible !

Publié le 1 septembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait trouver un nouveau point de chute en Europe de l’Est.

Le FC Barcelone comptait sur de nombreux départs pour se refaire une santé sur le plan financier. Si au grand dam des supporters des Blaugranas , la fin de contrat de Lionel Messi a permis de réduire une masse salariale plus qu’excessive, le club catalan n’a pas trouvé de portes de sortie à un nombre important de joueurs sur lesquels Ronald Koeman ne compte plus. Le Barça a tout de même officialisé après le gong le départ d’Antoine Griezmann. Mais des éléments comme Samuel Umtiti, Martin Braithwaite ou Miralem Pjanic sont encore dans l’effectif.

Le marché n’a pas fermé ses portes en Turquie et en Russie